Калининграду и области стоит готовиться к очередному транспортному коллапсу: в понедельник дороги будут скользкими

Синоптики подтвердили прогноз на потепление и ухудшение дорожных условий в регионе. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в понедельник, 26 января, в регион начнёт поступать тёплая воздушная масса из южных широт. На высоте образования осадков температура быстро прогреется, тогда как у поверхности земли воздух останется холодным — показания будут колебаться от −1 до −4. Лишь вечером в южной и юго-западной части области возможна слабая оттепель до 0…+1.

С утра и до вечера ожидаются осадки преимущественно в виде переохлаждённого дождя. В таких условиях капли воды моментально замерзают при соприкосновении с холодной поверхностью. Гололёд может появиться на дорогах и тротуарах, и тогда это существенно осложнит движение транспорта и пешеходов.

В течение суток характер осадков будет меняться: возможны переходы из снега в ледяной или обычный дождь. Синоптики также отмечают, что во вторник сохранится температура около нуля, погода будет похожей. А со среды и четверга в Калининградскую область вновь придёт похолодание, ожидаются сильные морозы.