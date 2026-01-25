Без солнца и с морозом: прогноз погоды в Калининграде на 25 января

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жителей региона призвали не ждать солнечной погоды: в течение суток будет облачно, лишь местами возможны кратковременные прояснения. Такой прогноз на воскресенье, 25 января, опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём температура воздуха будет колебаться от −6 до −8. Ожидается слабый снег, особенно ближе к вечеру. Сохранится порывистый юго-восточный ветер со скоростью до 5 м/с, из-за которого ощущаемая температура будет значительно ниже фактической. Синоптики советуют одеваться теплее.