На Балтийском флоте проверили готовность к противодействию террористическим угрозам

В соединениях и воинских частях Балтийского флота прошли комплексные проверки антитеррористической защищённости. Мероприятия состоялись в рамках плановой недели боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота в субботу, 24 января.

Целевая проверка охватила подразделения Балтийской военно-морской базы. Основное внимание уделили готовности сил и средств к противодействию диверсионно-террористическим угрозам. Во время проверки оценивалось состояние объектов охраны и обороны. Специалисты проверили оснащённость огневых точек, исправность приборов, а также уровень подготовки военнослужащих, несущих службу на постах наблюдения за воздушной и наземной обстановкой.

Кроме того, были проведены внезапные контрольные проверки подразделений по противодействию терроризму. Военнослужащие отрабатывали нормативы по экстренному сбору, выдвижению в заданный район, блокированию и нейтрализации условных диверсантов.