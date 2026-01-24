До -11 и облачно: погода в Калининградской области в воскресенье

ВКонтакте

В регионе в воскресенье, 25 января, днём столбики термометров покажут до -11 градусов, вечером возможен слабый снег. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём в Калининграде и области -7...-11°C, утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером — преимущественно облачно, временами возможен слабый снег (особенно вечером). Ветер преимущественно юго-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с, у побережья ветер умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.