Не угадали с подарком: россияне всё чаще продают новогодние презенты — аналитики

Россияне всё чаще перепродают подарки, которые им не подошли. Как сообщают аналитики «Авито», за новогодние праздники количество таких сделок на платформе выросло на 35% по сравнению с 2025-м.

По данным на 24 января, на «Авито» размещено около 83 тысяч объявлений, в описании которых встречается фраза «подарили, не пользуюсь». Эксперты отмечают, что угадать с подарком удаётся не всегда, поэтому многие предпочитают не хранить ненужные вещи, а продать их тем, кому они действительно пригодятся.

В первой половине января 2026 года пользователи перепродали на 35% больше новогодних подарков, чем за аналогичный период прошлого года. Самый заметный рост зафиксирован в категории наборов для макияжа и маникюра — такие товары стали перепродавать в шесть раз чаще. Аналитики связывают это с тем, что косметика сильно зависит от индивидуальных предпочтений.

На втором месте по росту перепродаж оказались смартфоны — в январе их выставляли на продажу в два раза чаще, чем год назад. На 60% увеличились продажи уходовой косметики, на 42% — фототехники, на 38% — консолей и игр для приставок.

Активно россияне перепродавали и кухонную технику: число объявлений с пометкой «подарили на Новый год» в этой категории выросло на 33%. Кроме того, на 16% чаще стали продавать средства для волос, на 13% — аудио- и видеотехнику, на 12% — компьютерные товары и комплектующие, на 11% — аксессуары и на 8% — ноутбуки.