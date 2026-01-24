19:16

В Калининградском зоопарке рассказали, какое будущее уготовано старому медвежатнику

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградском зоопарке старому медвежатнику планируют дать новую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Исторический медвежатник мы планируем накрыть сеткой и поселить в нём крупную хищную птицу — сипов и грифов, значительно улучшив их условия жизни. К тому же они очень эффектно будут смотреться на скалах, имитирующих их природную среду обитания», — говорится в сообщении.

Власти Калининграда выделят почти полмиллиарда рублей на обустройство нового медвежатника в зоопарке. Соответствующая сумма заложена в бюджете города на ближайшие три года.

