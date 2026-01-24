В Калининградской области потепление с гололёдом может смениться новыми морозами

ВКонтакте

На следующей неделе в регионе ожидается смена погодных сценариев: кратковременное потепление с высокой вероятностью гололёдных явлений может уступить место очередному морозному периоду. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 24 января.

Уже в понедельник регион окажется в зоне атмосферных фронтов южного циклона. По прогнозам синоптических моделей, температура воздуха повысится до –1…–4 °C, местами возможна слабая оттепель до 0…+1 °C. Такие условия могут сохраниться как минимум до вторника. При этом из-за поступления тёплой воздушной массы на высоте и сохранения слабоотрицательных температур у поверхности высока вероятность смешанных осадков. В понедельник возможны снег, переохлаждённый и ледяной дождь, что приведёт к образованию гололёда.

Далее, по расчётам экспертов, в атмосферной циркуляции вновь начнут преобладать холодные сценарии. Ожидается выход антициклона со Скандинавии, который вытеснит циклональное тепло. После 28-29 числа в регион могут вернуться морозы до –5…–10 °C, а к концу недели температура может опуститься ещё ниже. Также прогнозируется усиление ветра.

На начало февраля синоптики пока видят лишь предварительные сценарии с кратковременными потеплениями, связанными с выходом южных циклонов и снегопадами, однако эти прогнозы ещё будут уточняться. Эксперты отмечают, что рассчитывать на устойчивое и длительное потепление в ближайшее время не приходится.