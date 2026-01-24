Политолог прокомментировал участие Путина в открытии кампуса БФУ в Калининграде

ВКонтакте

Участие президента России Владимира Путина в открытии университетских кампусов в Калининграде, а также в Екатеринбурге и Южно-Сахалинске отражает приоритет государственной политики в сфере науки и высшего образования. Такое мнение высказал политолог Никита Сетов в своём личном телеграм-канале.

По его словам, для Калининградской области развитие образовательной инфраструктуры уже давно встроено в логику кадровой и социально-экономической политики. Новый кампус БФУ имени Канта становится частью этой управленческой стратегии.

«Запуск «Кантианы» закрывает проблему размещения студентов и создаёт условия для роста контингента обучающихся. Кампус формирует студенческую среду нового качества, повышает привлекательность региона для абитуриентов из других субъектов и иностранных студентов, а также формирует условия для подготовки кадров для региональной экономики», — добавил Сетов.

Эксперт подчёркивает, что реализация проекта в Калининграде демонстрирует, как федеральные инициативы могут быть эффективно использованы на региональном уровне. По его мнению, это пример успешного сочетания федерального приоритета и региональной реализации, направленной на долгосрочное развитие территории.