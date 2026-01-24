14:26

Прощание с писательницей Татьяной Ленской пройдёт в Калининграде в понедельник

  1. Калининград
Автор:

Прощание с писательницей и редактором Татьяной Ленской в Калининграде назначено на понедельник, 26 января. Об этом сообщает общественная организация писателей Калининградской области.

Траурная церемония начнётся в 13:30 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, это бывшая Понарткирхе, по адресу Киевская ул., 75. В 14:30  состоится прощание и захоронение на Цветковском кладбище.

Дочь известного советского фантаста Сергея Снегова скончалась после тяжёлой болезни в среду, 21 января, на девятый день после смерти её брата — журналиста и писателя Евгения Ленского. Редакция «Клопс» приносит глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Татьяны Сергеевны. 

Ленская родилась в 1958 году в Калининграде, окончила филфак университета. Более десяти лет преподавала в вузах, была редактором в издательствах, газетах и на интернет-порталах.

1 644
Память
Праздник, согревающий сердца
Читать