Прощание с писательницей Татьяной Ленской пройдёт в Калининграде в понедельник

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прощание с писательницей и редактором Татьяной Ленской в Калининграде назначено на понедельник, 26 января. Об этом сообщает общественная организация писателей Калининградской области.

Траурная церемония начнётся в 13:30 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, это бывшая Понарткирхе, по адресу Киевская ул., 75. В 14:30 состоится прощание и захоронение на Цветковском кладбище.

Дочь известного советского фантаста Сергея Снегова скончалась после тяжёлой болезни в среду, 21 января, на девятый день после смерти её брата — журналиста и писателя Евгения Ленского. Редакция «Клопс» приносит глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Татьяны Сергеевны.