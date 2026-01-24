Из-за аварийных работ на нескольких улицах в Калининграде возможны перебои с подачей воды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из-за аварийных работ на ул. Моховой, 1, на нескольких улицах в Калининграде в субботу, 24 января, возможны перебои с подачей воды. Об этом сообщает областной «Водоканал».

До 17:00 неудобство могут ощутить жители:

ул. Акварельная — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Багряная — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; ул. Бирюзовая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20; ул. Васильковая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; ул. Вересковая — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 20; ул. Декоративная — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Мозаичная — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; ️ул. Моховая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Подполковника Емельянова — 259, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 31, 31А, 31Б, 34, 37, 41, 45, 45А, 45Б, 46, 46-56, 47, 47Б, 48, 49А, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 58-64, 60; ул. Радужная — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, ул. Величавая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

С 10:00 организован подвоз воды по адресу: ул. Моховая, 1.