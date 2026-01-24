Временами ожидается снег: погода в Калининградской области на субботу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе в субботу, 24 января, будет облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой снег. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На небе будут присутствовать прояснения (облачно с прояснениями / переменная облачность). Сохранится порывистый ветер при температуре ~-6...-9°С, при этом ощущаемая (эффективная) температура окажется значительно ниже — одеваться стоит теплее! Местами возможен небольшой снег, поземок при порывистом ветре (до 10-12 м/с в Калининграде и до 11-15 м/с у побережья)», — говорится в сообщении.