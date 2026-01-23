Мозаика пепино и ещё один вирус: в Калининградскую область не пустили некачественные помидоры

В Калининградскую область из Турции и Марокко пытались ввезти 14 тонн помидоров, заражённых опасными вирусами. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в пятницу, 23 января.
Образцы каждой партии товара отправили в лабораторию ведомства на анализ. В результате на овощах нашли вирус мозаики пепино и вирус коричневой морщинистости плодов томата.
«В целях недопущения распространения карантинных заболеваний на территории России ввоз заражённой подкарантинной продукции запрещён», — рассказали в Россельхознадзоре.
В Калининградскую область в 2025 году импортировали 9,34 тыс. тонн свежих бананов.