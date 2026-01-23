В Калининграде три вместительные парковки у торговых центров станут платными

ВКонтакте

Мэрия Калининграда решила три парковки в центре Калининграда сделать платными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уже с 16 февраля поставить машину за ТЦ «Плаза» на ул. Житомирской обойдётся в 70 рублей в час, авто весом свыше 3,5 т «приютят» за 120 рублей в час. Тарификация поминутная, но для пользования стоянкой, необходимо установить специальное приложение.

Спустя ровно месяц, 16 марта, придётся платить за стоянку у Балтийского бизнес-центра на Московском проспекте и на пл. Победы (МФЦ).

Платить не нужно, если оставить машину на 15 минут, а также в выходные и праздничные дни. По будням шлагбаум будет поднят с 19:00 до 8:00. Бесплатно стоянкой могут пользоваться владельцы электромобилей, участники СВО, многодетные родители, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий.