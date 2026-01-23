ИИ вместо вахтёра и собственная прачечная: в студенческом городке БФУ открылась общага будущего

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Владимир Путин с помощью телемоста принял участие в открытии общежития в студенческом городке БФУ им. Канта. Одновременно новые объекты запустили в Южно-Сахалинске и Екатеринбурге.

«Это не просто общежитие в традиционном смысле этого слова, это часть пространства для продолжения образования, для отдыха, для занятий спортом, физической культурой. Это то, что создаёт условия для получения знаний и дальнейшего их применения в практической жизни», — отметил глава государства.

Два корпуса два корпуса площадью 55 000 квадратных метров на 2 482 человека стали подарком учащимся ко Дню студента. Современные блоки полностью меняют представление об общежитие. В каждом из них имеется по две комнаты, где проживают по два человека, в их распоряжении — общая кухня, душевая и туалет. Комнаты обставлены полностью: кровати, шкафы для одежды, письменные столы, полки около каждого рабочего места, системы для хранения вещей. Кухня, кроме мебели, оснащена современной бытовой техникой — объёмные холодильники, индукционные плиты и встраиваемые вытяжки. В каждом блоке установлены маршрутизаторы, обеспечивающие студентов беспроводным интернетом, и IP-телефон для внутренней связи. 18 жилых блоков оборудованы для проживания для ребят с инвалидностью.

Для комфортного проживания студентов в общежитиях имеются прачечные и гладильные, столовая на 360 посадочных мест, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности, спортивный зал площадью более 400 «квадратов», медпункт, помещения для хранения личных вещей и велосипедов. А для входа используется цифровая система распознавания лиц.