На Куршской косе лоси устроили «семейный» переход через дорогу (видео)

На Куршской косе очевидцы сняли, как лосиное семейство переходило дорогу под руководством взрослого самца. Видео опубликовала пресс-служба нацпарка в пятницу, 23 января.
Глава стада остановился у проезжей части и дождался, пока все животные соберутся вместе, прежде чем начать движение. В нацпарке отмечают, что такие встречи — наглядное подтверждение эффективности биотехнических мероприятий, которые проводят для сохранения и защиты диких животных. Благодаря им популяция лосей в охраняемой природной зоне чувствует себя стабильно.
Автомобилистов просят быть особенно внимательными за рулём при проезде через территорию национального парка: дикие животные могут появиться на дороге внезапно.
