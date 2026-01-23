Под Гвардейском запустили самое большое в Калининградской области производство форели

ВКонтакте

В Гвардейском районе запустили самое большое в Калининградской области производство форели. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в пятницу, 23 января.

«Под Гвардейском, в посёлке Прудное, запустили самое большое производство форели в области. В том числе благодаря нашей поддержке компания «Русинг» к концу этого года планирует выйти на мощность до 100 тонн красной рыбы. Тогда же форель поступит на прилавки калининградских магазинов. Планы у компании глобальные — со временем увеличить объём в пять раз», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что продовольственная безопасность региона — одна из главных задач сегодня. Новое производство также обеспечит жителей посёлка рабочими местами.