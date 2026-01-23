Рыбный день на Анграпе: в Черняховске застали на реке пиршество крохалей (фото)

ВКонтакте

Фотограф из Черняховска Юрий Таркин застал на Анграпе настоящее пиршество крохалей. Репортаж он опубликовал в паблике «Природа и история Калининградской области» во «ВКонтакте».

Свидетелем охоты (или рыбалки?) Юрий случайно стал утром в четверг, 22 января, проезжая на машине по берегу реки. Несколько крохалей (это крупная ныряющая птица из семейства утиных) выхватывали из воды и жадно заглатывали крупных рыбин. Иной раз добыча была так велика, что даже не помещалась в клюве!

«Какой-то минутный жор или рыба проходила? — предполагает Юрий. — Они им не лезли! Но попытка за попыткой — и побеждали!»

Фотосессию пришлось проводить в экстремальных условиях: через стекло, невзирая на мешающие ветки и недостаток освещения. Но когда фотограф специально подготовился для нормальной съёмки и вернулся, как назло, ни одной рыбы в клюве уже не увидел.

Вообще же в последние недели он с удовольствием не раз наблюдал за пернатыми на Анграпе. Благодаря быстрому течению река не встала подо льдом. Берега сужаются, но теперь именно она — кормилица и настоящее спасение для водоплавающих. Кроме крохалей, фотограф встречал тут бакланов, гоголей, цаплю.

«Непростое время, — пишет Таркин у себя в блоге. — Но, судя по бравому настроению, крохалям всё нравится, игриво ныряют под воду в поисках рыбы. Вот у цапли внешний вид изнемождённый, часами терпеливо пасёт малька, сегодня ей тяжелее всего».