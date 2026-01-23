На грани разорения, перга и трое штанов: как выживают уличные продавцы в калининградские морозы (фото, видео)

Январь выдался необычно морозным. Корреспондент «Клопс» прогулялся по заснеженному Калининграду и поговорил с уличными торговцами, которые весь день проводят рядом со своим товаром. Как люди спасаются от переохлаждения — в нашем материале.
На Центральном рынке с начала января не работает большинство палаток фруктово-овощного ряда. Часть продавцов пытается торговать цитрусами и гранатами, другая устроила распродажу подмороженных помидоров, тыкв и яблок. Кто-то даже натянул палатку из целлофана.
Недавно закрылись фермерские павильоны. Многие продавцы не выдержали и ушли в вынужденный отпуск. Нина Сергеевна продолжила работать. У её семьи своё подсобное хозяйство в Зеленополье. В ассортименте соленья, варенье, облепиховый сок, местные сухофрукты. Товар не портят морозы, потому пенсионерка за свой бизнес спокойна.
Я каждый день тут с десяти утра. Сегодня прихожу, а меня уже восемь постоянных покупателей ждут. Как их бросить? Всё для людей!» — с оптимизмом говорит женщина.
На Нине Сергеевне — два толстых свитера, ворот пальто поднят, на голове — цветастый платочек. На ногах — валенки.
«Таких зим давно не было, конечно, а вообще я 30 лет на рынке торгую. Раньше у нас и павильона-то не было, только тележка с колёсиками», — вспоминает женщина.
Рядом разносолами не первый десяток лет торгует Юля.
«В 2005, помню, была такая зима. Но мы тогда дома сидели, а сейчас вышли торговать. Аренда торговой точки, квартплата, продукты. Всё дорожает. Приходится», — говорит старожил рынка.
Торговцы мёдом тоже не ушли со своих точек и бодро советуют закаляться и есть пергу. Повстречался нам и торгующий очками Игорь. Мужчина сидит на улице в трёх штанах и тёплой куртке. Под ноги подложено три слоя пенопласта. «Так теплее», — поясняет он.
Идём в сторону площади Победы. У храма — ярмарка. Павильоны работают не все. Надежду, продающую конфеты, спасает обогреватель.
«Но это кошмар, я вчера так вымерзла, что просто уже не соображала ничего. А может, вы к нам хотите устроиться? Приходите, есть вакансии», — иронично зазывает корреспондента продавец.
Овощная палатка на Северном вокзале издалека напоминает иглу эскимосов то ли из-за сугробов вокруг, то ли из-за множества слоёв белёсого целлофана, под которым прячется торговая точка.
Людмила жалуется, что холода поставили её на грань разорения. Товар замёрз и испортился. На точку она приходит, чтобы греть и кормить собак. Для стаи крупных дворняг женщина соорудила под прилавками помост с одеялами, завесив его тряпками.
На Центральном рынке работают не все прилавки с Нового года.