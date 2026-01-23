На грани разорения, перга и трое штанов: как выживают уличные продавцы в калининградские морозы (фото, видео)

На Центральном рынке с начала января не работает большинство палаток фруктово-овощного ряда. Часть продавцов пытается торговать цитрусами и гранатами, другая устроила распродажу подмороженных помидоров, тыкв и яблок. Кто-то даже натянул палатку из целлофана.

Недавно закрылись фермерские павильоны. Многие продавцы не выдержали и ушли в вынужденный отпуск. Нина Сергеевна продолжила работать. У её семьи своё подсобное хозяйство в Зеленополье. В ассортименте соленья, варенье, облепиховый сок, местные сухофрукты. Товар не портят морозы, потому пенсионерка за свой бизнес спокойна.

Я каждый день тут с десяти утра. Сегодня прихожу, а меня уже восемь постоянных покупателей ждут. Как их бросить? Всё для людей!» — с оптимизмом говорит женщина.

На Нине Сергеевне — два толстых свитера, ворот пальто поднят, на голове — цветастый платочек. На ногах — валенки.

«Таких зим давно не было, конечно, а вообще я 30 лет на рынке торгую. Раньше у нас и павильона-то не было, только тележка с колёсиками», — вспоминает женщина.

Рядом разносолами не первый десяток лет торгует Юля.

«В 2005, помню, была такая зима. Но мы тогда дома сидели, а сейчас вышли торговать. Аренда торговой точки, квартплата, продукты. Всё дорожает. Приходится», — говорит старожил рынка.