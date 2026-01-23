Где не будет горячей воды летом: власти Калининграда опубликовали предварительный график ремонта котельных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Опубликован предварительный график ремонта котельных в Калининграде, из-за которых в жилых домах в конце весны и летом будут отключать горячую воду. Перечень предоставила пресс-служба городской администрации.

«При наличии технической возможности , «Калининградтеплосеть» всегда переключает дома на другие теплоисточники, это традиционно касается жителей Сельмы, части улиц Севастьянова, Пролетарской, Борзова, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и домов на острове, но, к сожалению, такая возможность существует не везде», — добавили в мэрии.