Калининградка пропустила остановку из-за инея на окнах внутри автобуса (видео)

Калининградка промахнулась с остановкой из-за того, что окна и двери в автобусе №9 покрылись льдом. О своей поездке вечером в четверг, 22 января Оксана рассказала «Клопс».

«После работы я решила заехать в гости. В салоне автобуса — царство Снежной королевы. Все окна в инее, двери тоже. Остановки не называют, ничего не видно, ещё и за окном темно. Не заметила, как свою остановку пропустила», — рассказывает женщина.