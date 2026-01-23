Калининградка пропустила остановку из-за инея на окнах внутри автобуса (видео)

Калининградка промахнулась с остановкой из-за того, что окна и двери в автобусе №9 покрылись льдом. О своей поездке вечером в четверг, 22 января Оксана рассказала «Клопс».
«После работы я решила заехать в гости. В салоне автобуса — царство Снежной королевы. Все окна в инее, двери тоже. Остановки не называют, ничего не видно, ещё и за окном темно. Не заметила, как свою остановку пропустила», — рассказывает женщина.
Увидев замешательство Оксаны, пожилая пассажирка решила показать ей лайфхак. «Она варежкой проковыряла в инее маленькое окошко, чтобы самой не пропустить свою остановку. И посоветовала мне в следующий раз делать то же самое», — с улыбкой вспоминает калининградка.
Перевозчик «ПАП», обслуживающий маршрут, «Клопс» оперативно прокомментировать ситуацию не смог.
