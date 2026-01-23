Власти Калининграда объяснили, почему не держат про запас много техники и дворников

ВКонтакте

Раздувать штат ради редких снегопадов и держать с избытком уборочную технику в МБУ «Чистота» нецелесообразно. Об этом заявил замглавы администрации Калининграда, председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев во время выездного совещания в пятницу, 23 января.

Кто убирает снег

Такоой вывод власти сделали по итогам прошлой зимы. В этом сезоне мэрия заключила более 10 контрактов с подрядчиками, у которых есть техника, в основном для уборки тротуаров. Всего задействовали около 20 единиц.

К расчистке также подключили осуждённых. Они выполняют обязательные общественные работы под присмотром сотрудников «Чистоты». В новогодние праздники было около 20 таких дворников, сейчас — более 40. Планируют увеличить число до 60–70.

«Мы также заключили договоры с физическими лицами по гражданско-правовому договору. Все эти ресурсы были задействованы. Конечно, при таких объёмах снега в желаемые сроки мы не успевали — сначала очищали наиболее проходимые места, потом переходили к окраинам», — добавил Федосеев.

Жалобы были

Особенно много обращений от недовольных горожан поступило в первые дни 2026-го. Все жалобы фиксируются и включаются в план уборки.

«Слава богу, что мы делаем превентивную обработку всех дорог. Она сработала. Если бы снег шёл кратковременно — его бы не было вообще. Когда 30-го числа начался сильный снег, всё равно обработка позволила людям и общественному транспорту доехать, куда нужно. У нас не было ни одной остановки общественного транспорта. Не было и резкого роста ДТП — видно, что дороги были обработаны», — рассказал Федосеев.

Чиновник подчеркнул, что новогодний снегопад длился почти шесть суток без перерыва. В это время все службы работали в режиме 24/7. «До идеала ещё далеко, но с форс-мажором справляемся и продолжаем вывозить снег», — отметил Федосеев.

Готов ли город к февральским снегопадам

По словам замглавы администрации, к зиме город подошёл с запасом — реагентов закупили вдвое больше нормы.

«Мы специально провели совещание заранее и решили не экономить. Если бы купили по нормативу — уже были бы проблемы. Сейчас у нас достаточный запас, дороги нескользкие. И всё равно заключаем дополнительные договоры на случай новых снегопадов в феврале или марте», — отметил Федосеев.