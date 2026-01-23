«Да, горнолыжный курорт»: в «Чистоте» показали четырёхэтажную снежную гору, которая будет таять до лета (фото)

ВКонтакте

В Калининграде на базе предприятия «Чистота» на улице Мусоргского выросла огромная гора снега, который свозят с улиц города. Кучу высотой с четырёхэтажный дом запечатлел фотокорреспондент «Клопс» в пятницу, 23 января.

Таять такой сугроб будет до мая, а может, и до июня — рассказал председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. Увидев гору, чиновник в шутку произнёс: «Да, горнолыжный курорт».

На площадке работают экскаваторы, которые утрамбовывают грязный снег. Каждые 5–10 минут приезжают тяжёлые грузовики.

«Сейчас уже в два раза больше вывезли, чем за весь прошлый год. Таких снегопадов за такой короткий срок у нас, наверное, не было более 20 лет. Но справляемся. Здесь оборудована специализированная площадка с твёрдым покрытием и отводом талых вод через очистные сооружения в ливнёвку», — рассказал Федосеев.

Чтобы ускорить таяние, гору могут посыпать золой, но только когда потеплеет. Журналисты поинтересовались, можно ли повторно использовать песок, остающийся на дорогах после таяния снега. Как пояснил чиновник, в этом сезоне город практически не применял песок на проезжей части.

«Мы использовали в этом году соль. Она растворяется, и обратно её извлечь невозможно», — добавил Федосеев.