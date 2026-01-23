Из-за аномально холодной зимы в Калининградской области переполнены приюты для животных — зоозащитники

Зима в Калининградской области стала из-за морозов особенно опасной для животных. Уличные кошки и собаки, а также оставшихся без подкормки дикие звери и птицы могут не выжить без помощи человека. Об этом сообщают местные зоозащитники.
В этом году январские температуры оказались значительно ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, холода могут продержаться до конца января. Как утверждают зооволонтёры, животные Калининградской области не привыкли к таким сильным и долгим морозам.
Поддержка требуется приюту «Кошкин Дом 39» и «Биосфере Балтики». У первой накопились долги перед ветеринарной клиникой, поскольку несколько больных котов постоянно требуют внимания врачей. А в «Биосферу» продолжают поступать раненые птицы, которым необходимы еда и уход.
«Количество лебедей на стационаре уже просто зашкаливает», — сообщают зоозащитники.
Чтобы помочь, можно перевести любую посильную сумму — корректные реквизиты лучше всего уточнять в группе организации «ВКонтакте».
Что ещё можно сделать:
- Поделиться овощами, фруктами или готовыми кормами;
- Стать волонтёром: приютам нужна помощь с транспортом, а также с кормлением и уходом за животными;
- Распространить информацию.
Кроме того, «Биофсере Балтики» требуется ветошь: постельное белье, полотенца, шторы, пледы, одеяла и покрывала.
«Действуйте быстро — в такие морозы каждая минута решает судьбу животного. Если не знаете, что принести — спросите у приюта; они подскажут, что сейчас наиболее нужно. Любая помощь важна — даже самая скромная поддержка может спасти чью-то маленькую жизнь», — утверждают зоозащитники.
