Из-за аномально холодной зимы в Калининградской области переполнены приюты для животных — зоозащитники

Зима в Калининградской области стала из-за морозов особенно опасной для животных. Уличные кошки и собаки, а также оставшихся без подкормки дикие звери и птицы могут не выжить без помощи человека. Об этом сообщают местные зоозащитники.

В этом году январские температуры оказались значительно ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, холода могут продержаться до конца января. Как утверждают зооволонтёры, животные Калининградской области не привыкли к таким сильным и долгим морозам.

Поддержка требуется приюту «Кошкин Дом 39» и «Биосфере Балтики». У первой накопились долги перед ветеринарной клиникой, поскольку несколько больных котов постоянно требуют внимания врачей. А в «Биосферу» продолжают поступать раненые птицы, которым необходимы еда и уход.

«Количество лебедей на стационаре уже просто зашкаливает», — сообщают зоозащитники.