Из-за аномально холодной зимы в Калининградской области переполнены приюты для животных — зоозащитники

Из-за аномально холодной зимы в Калининградской области переполнены приюты для животных — зоозащитники - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Зима в Калининградской области стала из-за морозов особенно опасной для животных. Уличные кошки и собаки, а также оставшихся без подкормки дикие звери и птицы могут не выжить без помощи человека. Об этом сообщают местные зоозащитники.

В этом году январские температуры оказались значительно ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, холода могут продержаться до конца января. Как утверждают зооволонтёры, животные Калининградской области не привыкли к таким сильным и долгим морозам.

Поддержка требуется приюту «Кошкин Дом 39» и «Биосфере Балтики». У первой накопились долги перед ветеринарной клиникой, поскольку несколько больных котов постоянно требуют внимания врачей. А в «Биосферу» продолжают поступать раненые птицы, которым необходимы еда и уход. 

«Количество лебедей на стационаре уже просто зашкаливает», — сообщают зоозащитники. 

Фото: сообщество «КОШКИН ДОМ 39 | приют | помощь бездомным кошкам» // «ВКонтакте»

Чтобы помочь, можно перевести любую посильную сумму — корректные реквизиты лучше всего уточнять в группе организации «ВКонтакте». 

Что ещё можно сделать: 

  • Поделиться овощами, фруктами или готовыми кормами;
  • Стать волонтёром: приютам нужна помощь с транспортом, а также с кормлением и уходом за животными; 
  • Распространить информацию.

Кроме того, «Биофсере Балтики» требуется ветошь: постельное белье, полотенца, шторы, пледы, одеяла и покрывала. 

«Действуйте быстро — в такие морозы каждая минута решает судьбу животного. Если не знаете, что принести — спросите у приюта; они подскажут, что сейчас наиболее нужно. Любая помощь важна — даже самая скромная поддержка может спасти чью-то маленькую жизнь», — утверждают зоозащитники.

Парикмахер из Гусева нашла пакет с замерзающими щенками и получила поддержку со всего света, спасая малышей.

