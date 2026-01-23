Калининградка сломала ногу в двух местах, упав в нечищеном дворе, даже скорая подъехала по льду с трудом (видео)

ВКонтакте

Ссылка Калининградка Надежда (имя изменено) получила сложный перелом ноги, упав на нечищенной пешеходной дорожке на улице Дадаева. Местные жители утверждают, что скользят там постоянно и уже устали требовать у своей УК уборки. Об этом рассказали «Клопс» сами пострадавшие. Вот уже трое суток мастер по наращиванию ресниц Надежда находится в стационаре в травматологическом отделении БСМП. У неё сломаны малая и большая берцовые кости правой ноги. Через неделю, когда спадёт отек, девушке предстоит операция по установке металлического штифта. Пока ей надели аппарат Илизарова, чтобы зафиксировать обломки. Потом её ждут долгие и сложные месяцы реабилитации. А началось всё с того, что она просто поехала 20 января навестить подругу, живущую на улице Дадаева.

«Я шла по намороженной тропинке в пешей зоне, возле подъезда, — рассказывает Надежда. — Поняла, что очень наморожено и не посыпано. Решила сойти с неё, но поскользнулась, не удержалась и упала». На фото и видео, которые сделали очевидцы, хорошо видно, что как минимум половина тротуара покрыта бугристой коркой утрамбованного снежного наката.

Местные жители, которые пришли к девушке на помощь и вызвали скорую, рассказывают, что медикам оказалось даже сложно приблизиться к месту её падения. «Я в тот момент как раз мимо проезжала, — рассказывает Юлия, хозяйка одной из квартир. — Видела, скорая не сразу смогла заехать! Наледь у гаражей такая, что машину таскает. Мою тоже таскает каждый день, когда заезжаю и выезжаю. Чудо, что ещё не сбила кого и не въехала в припаркованную машину!»

Сломанные ноги и выломанные руки Юлия и другие жильцы злополучного дома №71 на улице Дадаева утверждают, что проблеме этой далеко не первый день. С конца декабря, когда начались снегопады, придомовую территорию, по их ощущениям, чистили очень мало. Дети и взрослые постоянно падают и ушибаются, автомобили буксуют в сугробах. «Данька (сын Юлии — ред.) с нечищенных ступенек упал так, что я думала, будет перелом, — говорит женщина. — И жалуется, что болит спина. Уже три недели я каждый день пишу в чат-бот губернатора, на «Госуслуги», в жилинспекцию и прокуратуру о том, что не чистят двор, тротуары и дороги во дворе!»

Фото: Юлия

Ответственность за уборку территории вокруг дома несёт управляющая компания «Балтийский дом». Согласно договору управления, опубликованному на сайте УК, убирать снег с тротуаров она обязуется не реже двух раз в неделю. Фактически же изрядная его часть продолжает лежать там. Но качество работы дворника жителей не удовлетворяло и до начала проблем с гололёдом. Многие из них не раз оставляли заявки ещё осенью, требуя навести порядок. Но в ответ часто приходили обещания устранить «некоторые недостатки в уборке» и «провести беседу с представителем клининговой компании». Примерно то же написано и в ответе на жалобу, который поступил из министерства регионального контроля Калининградской области. «ООО УК «Балтийский дом» был проведен осмотр земельного участка многоквартирного дома 71 по улице Ст. Дадаева, в ходе которого выявлены некоторые недочёты в уборке, — сказано в документе. — С целью устранения недостатков проведена беседа с работником».

Скриншот: приложение «Госуслуги Дом» / Валентина Д.

И грязный, покрытый снегом двор — далеко не единственный вопрос жильцов к управляющей организации. Они просили убрать бесхозный строительный мусор, установить урны, заделать трещины в стене, прочистить ливнёвку, наладить работу шлагбаума, помыть пол в подъездах... «Заявки закрыты все как исполненные, но желаемого результата мы не видим», — возмущается жительница дома Валентина Д. Самым разумным в такой ситуации людям кажется отказ от услуг этой УК. Но всё упирается в невозможность достичь кворум для проведения общего собрания собственников жилья. «Балтийский дом», как указано на сайте УК, в 2021 году получил эту 15-этажку в управление на основании решения застройщика. «И, как мы поняли, квартиры всё ещё продаются, — говорит Юлия. — Тех, кто непосредственно в доме живёт, не слишком много. Получается, нас меньше, чем нужно для кворума 51%, чтобы сменить управляющую компанию или принять какое-то другое решение. Такие вот выломанные руки». Получить комментарий от УК «Балтийский дом» по телефону на момент подготовки статьи не удалось. «Клопс» направил в компанию информационный запрос. А местные жители на днях получили ответ из официального телеграм-канала губернатора области Алексея Беспрозванных. «Со слов управляющей компании, ступеньки при входе в подъезд почищены, — утверждается в нём. — Лишение лицензии управляющей компании — долгий процесс, и решается он в судебном порядке». Тем не менее УК уже «выдано предостережение о необходимости приведения придомовой территории в надлежащее состояние». Кроме того, для содействия в смене УК людям рекомендуют обратиться в областное минконтроля. Именно это Юлия и её соседи и намерены сделать в ближайшее время.