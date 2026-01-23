В Калининграде не планируют «на всякий случай» сохранять угольные и мазутные котельные — Дятлова

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде не видят необходимости консервировать котельные на случай остановки поставок газа через Литву. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 23 января.

Сити-менеджер напомнила, что регион не зависит критически от соседнего государства и обеспечен топливом за счёт других решений.

«Я точно сейчас не занимаюсь геополитикой. Если вы слушаете, о чём говорит губернатор Калининградской области, он подчёркивает, что сегодня нет газовой проблемы. Энергетическая безопасность региона обеспечена — выработкой электрической энергии, поставками по двум ниткам газопровода и через терминал регазификации водного базирования», — сказала Дятлова.

Устаревшие станции планомерно отключают. В администрации считают, что это значительно улучшит экологическую обстановку в городе и сократит расходы предприятия «Калининградтеплосеть» на уголь и зарплату работников. В 2026 году власти намерены ускорить процесс ликвидации старых станций.

«На начало 2026 года у нас остаются 20 угольных котельных и две мазутные. Планируем закрыть семь угольных котельных уже в этом году, а в 2027 году — котельную на мазуте на улице Киевской», — уточнила Дятлова, добавив, что на расходы по первой статье направят 120 млн рублей, по второй — 230 млн.

Большая часть финансирования выделяется из вышестоящих бюджетов. «Хочу поблагодарить правительство и губернатора Калининградской области. Без их поддержки мы бы не смогли реализовать такую масштабную работу», — добавила глава администрации.