Врач из Калининграда осталась в холодном доме с пятью детьми: у семьи сломался котёл, а с карты украли деньги

44-летняя калининградка Надежда Первоченкова — мама пятерых детей. Недавно у неё украли банковскую карту, а газовый котёл в доме сломался в разгар суровой зимы. Надежда написала о своей беде «Клопс», а когда мы стали разбираться, оказалось, что у многодетной матери интересная судьба и амбициозные мечты.
Что такое не везёт
Надежда с детьми живёт в СНТ «Чайка». В четверг, 22 января, она заметила, что газовый котёл потёк, а давление в приборе сильно упало.
«Я залезла в интернет, там написано, что может быть взрыв, немедленно всё надо перекрыть», — Надежда перепугалась за детей и стала искать, куда бы их переселить на время. Но те не захотели покидать мать. Ночь они провели, подложив под ноги канистру с горячей водой.
По предварительной оценке, починка котла обойдётся приблизительно в 40 тысяч рублей. Детские пособия, на которые живёт семья, придут только в феврале.
На Рождество семью настигла ещё одна беда. Надежда вместе с младшими детьми пошли на ёлку, куда их пригласила Калининградская епархия. Ребята попросили у мамы банковскую карту, чтобы купить пирожков в соседней церковной лавке, а когда вернулись, в кармане куртки у 12-летней дочки Насти карточки уже не было. В эту секунду стали приходить СМС о покупках. Всего у Надежды сняли со счёта 30 тысяч рублей.
«Моей карточкой расплачивались в «Суперценах», магазине «Табак», — вздыхает собеседница «Клопс». — Я написала заявление в полицию, и мне сказали, что у них есть определённая база: как правило, крадут одни и те же. Следователь пока не отвечает. Видимо, не нашли ещё».
Семья старается не унывать. В субботу, 24 января, день рождения у двойняшек Насти и Вероники, девочкам исполняется по 13 лет. Надежда готовится к празднику и даже печёт дочкам торт.
У Надежды есть ещё три сына. Мирону — два года, Владимиру — 11, Артуру — 20. Старший родился в Караганде, где раньше жила Надежда.
Врач-биохимик по образованию, она с красным дипломом окончила вуз. В 2009 году, сразу после защиты кандидатской диссертации, перебралась в Калининград. Свою работу Первоченкова писала по направлению «Биотехнологии в разработке вакцин».
В Калининграде Надежда занималась запуском лаборатории качества на предприятии детского питания и возглавляла её. В 2017 году женщина перешла на крупное пищевое производство, где выросла от старшего бактериолога до руководителя объединённой лаборатории.
Уехал и пропал
В 2012 году Надежда повторно вышла замуж. Родились дочки и средний сын. Через три года пара развелась. По словам собеседницы «Клопс», супруг начал выпивать и распускать руки. Алименты он не платит, за это на отца троих детей завели уголовное дело и объявили в розыск.
Позже женщина повстречала другого мужчину. Завязались отношения.
«Он говорил, что хочет семью, звонил моим родителям, говорил, что у нас в Калининграде будет свадьба, а в Казахстане венчание. Просил ребёнка.
Я была беременна, а он уехал в Саратов якобы машину продавать. И пропал.
Я волновалась, не знала, что думать, подала в розыск. Его нашли, когда уже ребёнок родился. Я увидела штамп в паспорте — он был женат на немке. И послала его к чертям собачьим! Зачем мне такой предатель?!».
По словам собеседницы «Клопс», отец Мирона никак не помогает малышу.
«Мужик мне не нужен»
Весной прошлого года Надежду пригласили поучаствовать в съёмках программы «Давай поженимся».
«Думала: «Ну, лишь бы милый был». Я выбрала моряка. Подумала, блин, у меня много детей, всё время так шумно. Надо беречь нервы мужчине, а моряка мы не запарим, — смеётся собеседница «Клопс». — И поняла позже, что выбрала не того. Он просто так любит себя... Раз в две недели ходит на маникюр, педикюр, на массаж лица, к косметологу. Он мечтает стать артистом, берёт уроки вокала, потом музицирует на уроках фортепиано. Не может понять, почему он не артист...
В общем, я посмотрела на него, как на себя в зеркало. Не мой это человек!»
После этого Надежда переосмыслила свои внутренние ориентиры и решила: «Мужик мне не нужен». По её словам, она начала «по-другому звенеть для вселенной». Близких в Калининграде нет, но Надежда всё время окружена добрыми людьми, которые не дают ей погаснуть и постоянно приглашают её в интересные проекты. Например, сняться в кино или сыграть в пьесе.
«Хочу научить мам носить шляпы, а не короны»
Несмотря на собственные трудности, Надежда с детьми находят силы помогать другим. Каждый год они участвуют в благотворительном фестивале шарлотки: пекут и продают выпечку в помощь больным детям.
Прошлое в науке и нынешний путь, полный невзгод и поисков себя, сложились для Надежды в единую картину.
«Учёные изначально не знают, добьются они чего-то или нет. Они изучают, ставят эксперименты, к чему-то приходят. Так и в творчестве. Сцена помогла мне поменять роль в своей жизни. Это очень терапевтично», — рассуждает женщина.
В 2025 году Надежда получила титул «Мама Года Великая Русь». В её планах — запустить в Калининграде такой же проект.
«Мне хочется, чтобы вместо выходов в купальниках участницы демонстрировали свои национальные блюда, наряды. Ещё я хочу научить мам носить шляпы, а не короны», — шутит Надежда.
Надежда получает повышенное пособие — по 17 тысяч рублей на ребёнка. Этих денег не хватит на ремонт котла, а если доход матери увеличится даже незначительно, соцпомощь от государства будет урезана. Если вы хотите помочь героине статьи, то можете написать ей в Телеграме — @nadezhda_pervochenkova
Калининградцы, вырастившие 11 детей, рассказали свою историю.