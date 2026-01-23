Врач из Калининграда осталась в холодном доме с пятью детьми: у семьи сломался котёл, а с карты украли деньги

ВКонтакте

44-летняя калининградка Надежда Первоченкова — мама пятерых детей. Недавно у неё украли банковскую карту, а газовый котёл в доме сломался в разгар суровой зимы. Надежда написала о своей беде «Клопс», а когда мы стали разбираться, оказалось, что у многодетной матери интересная судьба и амбициозные мечты.

Что такое не везёт

Надежда с детьми живёт в СНТ «Чайка». В четверг, 22 января, она заметила, что газовый котёл потёк, а давление в приборе сильно упало.

«Я залезла в интернет, там написано, что может быть взрыв, немедленно всё надо перекрыть», — Надежда перепугалась за детей и стала искать, куда бы их переселить на время. Но те не захотели покидать мать. Ночь они провели, подложив под ноги канистру с горячей водой.

По предварительной оценке, починка котла обойдётся приблизительно в 40 тысяч рублей. Детские пособия, на которые живёт семья, придут только в феврале.

На Рождество семью настигла ещё одна беда. Надежда вместе с младшими детьми пошли на ёлку, куда их пригласила Калининградская епархия. Ребята попросили у мамы банковскую карту, чтобы купить пирожков в соседней церковной лавке, а когда вернулись, в кармане куртки у 12-летней дочки Насти карточки уже не было. В эту секунду стали приходить СМС о покупках. Всего у Надежды сняли со счёта 30 тысяч рублей.

«Моей карточкой расплачивались в «Суперценах», магазине «Табак», — вздыхает собеседница «Клопс». — Я написала заявление в полицию, и мне сказали, что у них есть определённая база: как правило, крадут одни и те же. Следователь пока не отвечает. Видимо, не нашли ещё».

Семья старается не унывать. В субботу, 24 января, день рождения у двойняшек Насти и Вероники, девочкам исполняется по 13 лет. Надежда готовится к празднику и даже печёт дочкам торт.