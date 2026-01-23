Травм из-за гололёда в Калининграде не становится меньше несмотря на уборку

ВКонтакте

Полученных из-за гололёда травм в Калининграде меньше не становится, несмотря на повышение внимания к уборке улиц. Как сообщили «Клопс» в областном минздраве, средний уровень зимнего травматизма так и держится на уровне около 30 человек в сутки.

С начала года, по данным на среду, 21 января, включительно, в травмпункт БСМП обратился 2 061 человек. Почти треть — 27,5% или 567 горожан — пострадали именно из-за гололёда.

Таких пиков, как после обильных снегопадов 2, 10 и 11 января, когда переломы и ушибы получили, соответственно, 47, 63 и 48 человек, больше не было. Но и значительного снижения нет: 17 и 18 января упали на обледеневшей улице по 30 человек, 19-го — 20, на следующий день — 40, ещё через сутки — 28. Всё это время, по данным БСМП, люди чаще травмируют стопы и кисти, на третьем месте обычно — голеностоп.