Площадь Победы в Калининграде ждёт полная реконструкция

Власти Калининграда намерены провести полную реконструкцию площади Победы, последний раз её глобально обновили к 750-летию города в 2005 году. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 23 января.

По словам сити-менеджера, на протяжении многих лет площадь поддерживали в рабочем состоянии: ежегодно выделялись деньги на замену повреждённых плит. После двух десятилетий эксплуатации настал момент подумать о капитальном обновлении пространства.

«Мы видим сегодня, что нужно делать реконструкцию. Сейчас наш главный архитектор запускает процесс соучастного проектирования — вместе с жителями будем обсуждать, какой должна быть новая площадь», — заявила Дятлова.

Глава администрации добавила, что до середины года планируется утвердить концепцию, после чего начнётся разработка документации. Работы пройдут в ближайшие пять лет, всё это время на площади продолжится текущий ремонт.