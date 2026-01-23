Подержанные автомобили в Калининградской области подешевели на 9,3% за год — аналитики

ВКонтакте

По итогам 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Калининградской области снизилась на 9,3% и составила 1,84 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авто.ру Оценка», опубликованные в пятницу, 23 января.

В течение года на рынке подержанных машин фиксировался устойчивый рост активности пользователей. По сравнению с январём, к декабрю количество объявлений увеличилось примерно на треть — в основном за счёт частных продавцов. На фоне общего охлаждения спроса это привело к снижению цен, которые к концу года вернулись к уровню середины 2023-го.

На федеральном уровне средняя стоимость подержанной иномарки (за исключением китайских и американских) за год снизилась на 10% — до 2,17 млн рублей. Машины российских производителей подешевели на 5% и в декабре в среднем стоили 686 тысяч рублей. Китайские бренды продолжают наращивать присутствие на вторичном рынке: их доля к концу года достигла 7%, а средняя цена снизилась с 2,2 до 2 млн рублей (–8%).

В Калининградской области сильнее всего за год подешевели модели Skoda, Volkswagen и Hyundai. В числе лидеров снижения цен оказались Skoda Rapid (–18%, до 954 тысяч рублей), Volkswagen Polo (–13,9%, до 721 тысячи рублей) и Hyundai Solaris (–12,5%, до 1,23 млн рублей).