В шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице» победила гинеколог, отпраздновавшая торжество на «Ростех Арене»

26-летняя калининградка стала победительницей телешоу «Четыре свадьбы». Корреспондент «Клопс» посмотрел передачу, вышедшую в эфир в четверг, 22 января.

Ирина работает акушером-гинекологом в роддоме. Иван — специалист по работе с болельщиками ФК «Балтика», ему 33 года. Познакомились они в соцсетях, хотя живут в соседних подъездах. Жених сделал предложение избраннице уже через полгода, объяснив это влюблённостью и порядочностью.

Девушка призналась, что фишку свадьбы они с женихом придумали за неделю и решили показать её на стадионе «Ростех Арена». «Муж будет бить в барабан, а я — кричать в рупор», — рассказала другим невестам Ирина.

Её 37-летняя соперница Екатерина устроила свадьбу в стиле фильма «Горько», разыграв одну из сцен кинокомедии. Торжество обошлось блогеру в 370 тысяч рублей.

30-летняя бьюти-мастер Полина из Самары потратила около 2 млн рублей и провела торжество в трендовом стиле.

30-летняя основательница SMM-агентства Сайлык погрузила гостей в атмосферу традиционной тувинской свадьбы в городке из юрт с традиционными блюдами и играми. Бюджет торжества составил порядка двух миллионов рублей, присутствовало 300 гостей.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала, образ жениха. Побеждает та, чья свадьба набрала наибольшее количество баллов.