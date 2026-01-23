Похоже, что Фидель летит домой: потерявшегося ручного ворона заметили в Багратионовском районе (видео)

Кроме того, есть ещё примета, которая не попала в кадр: на левой лапке у Фиделя — колечко с номерным знаком. Но главное даже не это, а именно его характерные повадки. Ворон ручной, доверчивый, он сам подходит к людям, пытается «общаться».

«Сто процентов я скажу, что это наш! — объясняет она. — У него на правой лапке нет когтей после ранения, на хвосте, если обратить внимание, висит трекер — такая длинная антеннка».

Пернатого видели во вторник, 20 января, в посёлке Владимирово. Внимание местного жителя привлекло необычное поведение птицы: сидевший на дереве ворон вдруг сам спустился на землю и прохаживался без всякого страха буквально в метре от него. Маргарита не сомневается, что это был именно Фидель.

Фидель пропал 1 января в посёлке Малиновка. Просто выпорхнул из клетки и был таков. Маргарита с мужем прочесали все окрестности, но это ничего не дало, а в GPS-трекере птицы как назло разрядился аккумулятор. Поиски в интернете тоже результата пока не принесли. Те, кто успел откликнуться, прочитали заметку о пропаже через два-три дня после своей встречи с вороном. Хозяева спешат на место, но к этому времени искать его там уже бесполезно, он летит дальше.

География перемещений питомца даёт хозяйке надежду, что он постепенно приближается к дому. «Сначала его заметили в Богдановке, потом во Владимирове, — говорит Маргарита. — Значит, он летит на восток, если он и дальше так продолжит, получается, будет двигаться в сторону дома. Дальше там по пути Гвардейск, Озерки, старая Гвардейская дорога...»

Маргарита очень просит жителей посёлков, которые предположительно могут оказаться на пути Фиделя, — это, например, Южный, Северный, Тишкино, Мушкино — обращать внимание на похожих птиц с необычно доверчивым поведением.

«Как бы хорошо было, чтоб люди его прикормили, придержали, — говорит она, — заинтересовали бы едой там, конфетками, печеньками, мясом. И мне позвонили бы. Я бы тогда приехала, его поймала!»

Семья очень скучает по своему любимцу и хочет верить в его возвращение. Маргарита утешает себя мыслью, что так или иначе Фидель в самые морозы вот уже больше 20 дней справляется самостоятельно. Он адаптировался, выжил, находит пищу.

«Муж тоже говорит: самое главное я теперь спокоен, что он жив, здоров, — говорит женщина. — Что мы его правильно воспитали: с голоду не умер, не замёрз. Вообще прямо замечательно. Но я так хочу надеяться, что он летит домой...»

Если кто-то увидит похожего ворона, хозяйка Фиделя просит по возможности задержать его и сразу позвонить ей по телефону: +7 (911) 486-16-09, Маргарита.