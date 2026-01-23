В Россельхознадзоре рассказали, сколько бананов в 2025 году съели калининградцы

ВКонтакте

9,34 тыс. тонн свежих бананов импортировали в Калининградскую область в 2025 году. Этот показатель сохранился на уровне 2024-го, приводит статистику региональный Россельхознадзор.

Фрукты в регион привозили из трёх стран: Эквадор (9,26 тыс. тонн), Коста-Рика (0,3 т) и Гватемала (77,3 т). Из каждой партии специалисты ведомства брали пробы и проводили анализы. Все бананы, прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу и реализации на территории региона.