Кому ждать ремонта крыши в 2026 году: список адресов в Калининграде и области

В Калининградской области в 2026 году на капитальный ремонт 285 крыш в многоквартирных домах планируется направить 2,3 млрд рублей. Фонд капремонта ответил на частые вопросы читателей «Клопс».
Откуда деньги на ремонт?
Средства аккумулируются на счёте регионального оператора — это так называемый общий котел. Финансовая поддержка поступит также из областного и местного бюджетов.
Как будут проходить работы в дождь?
В регионе есть примеры, когда рабочие вскрывают кровлю и оставляют, а квартиры заливает дождём. Заместитель генерального директора ФКР Сергей Сызин подчеркнул, что при планировании и проведении работ во внимание принимаются погодные условия.
«На время работ по капитальному ремонту крыш ремонтируемые участки закрываются водонепроницаемой плёнкой. Работы выполняются поэтапно, с учётом погодных условий, чтобы минимизировать риски протечек», — сообщил замгендиректора ФКР.
Что делается для того, чтобы вентиляцию не забивали строительным мусором?
Рабочие подрядных организаций нередко сбрасывают мусор в вентиляционные каналы. Из-за недостаточной воздушной тяги в домах позже отключают газ.
«Для предотвращения разрушения или засорения вентиляционных каналов в процессе ремонта крыш подрядчик обеспечивает защиту вентканалов от возможных повреждений или случайного попадания строительного мусора», — подчеркнул Сергей Сызин.
Почему стройматериалы перевозят на лифте?
Это ещё одна критическая ситуация, связанная с капремонтом крыш. В итоге лифты надолго выходят из строя, и жителям приходится подниматься пешком.
Комментируя эти опасения, замгендиректора ФКР заявил, что фонд не использует лифтовое оборудование для транспортировки строительных материалов при капитальном ремонте крыш: «Все подрядные организации проинформированы о недопустимости подобных действий. В настоящее время доставка материалов осуществляется исключительно способами, предусмотренными проектами производства работ, без использования лифтов».
Кто возместит ущерб собственникам жилья?
Комментируя опасения многих калининградцев относительно нерадивых подрядчиков, Сергей Сызин отметил, что всё застраховано.
«На период проведения работ по капитальному ремонту МКД подрядная организация в обязательном порядке заключает договор со страховой компанией об ответственности за возмещение вреда, причинённого здоровью и имуществу третьих лиц. Контроль за действиями подрядчика на объектах капитального ремонта постоянно осуществляется как курирующим инженером, так и специализированной организацией, осуществляющей строительный контроль. Кроме того, ход работ контролируют сами жители МКД», — отметил Сызин.
Если подрядчик по какой-либо причине не выполнит требования ФКР и жильцам домов будет причинён ущерб, всю ответственность перед ними несёт фонд.
Где в 2026 году будет проводиться капремонт крыш
Калининград
ул. Адмиральская, д. 19,
ул. Аксакова, д. 18-20,
ул. Александра Невского, д. 16-18,
ул. Александра Невского, д. 155-159Б,
ул. Александра Невского, д. 176-178,
ул. Александра Невского, д. 179,
ул. Александра Суворова, д. 47,
ул. Багратиона, д. 93/95,
ул. Батальная, д. 14-16А,
ул. Велижская, д. 6-8,
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 26-28,
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 51-55,
ул. Генерала Соммера, д. 1-7,
ул. Госпитальная, д. 21,
ул. Горького, д. 1-17,
ул. Каменная, д. 1,
ул. Камская, д. 7-9,
ул. Карла Маркса, д. 62-82В,
ул. Клиническая, д. 6-12,
ул. Коммунальная, д. 36-38,
ул. Коммунальная, д. 58,
ул. Комсомольская, д. 53-61,
ул. Комсомольская, д. 77-79А,
ул. Комсомольская, д. 80,
ул. Красная, д. 34-36А,
ул. Красная, д. 37-39А,
ул. Красная, д. 38-40А,
ул. Красная, д. 257,
пр-кт Ленинский, д. 20-26,
пр-кт Ленинский, д. 27-31,
пр-кт Ленинский, д. 63-67.
пр-кт Ленинский, д. 135-149,
ул. Лесная, д. 87,
ул. Литовский Вал, д. 37-41,
ул. Львовская, д. 20,
ул. Маршала Борзова, д. 19-25,
ул. Маяковского, д. 2-16,
ул. Минина и Пожарского, д. 2,
пр-кт Мира, д. 50-56А,
пр-кт Мира, д. 64,
пр-кт Мира, д. 69,
пр-кт Мира, д. 86-88А,
пр-кт Мира, д. 108,
пр-кт Мира, д. 131,
пр-кт Мира, д. 204,
пр-кт Московский, д. 100-110,
ул. Невельская, д. 2-4,
ул. Омская, д. 7-11,
пр-кт Победы, д. 101-105,
ул. Потемкина, д. 22,
ул. Ремонтная, д. 123-127,
ул. Римского-Корсакова, д. 5-5А,
ул. Сержанта Мишина, д. 11,
ул. Сержанта Мишина, д. 38А,
ул. Станочная, д. 15,
ул. Столярная, д. 9-11,
ул. Стрелецкая, д. 2-6,
пер. Трамвайный, д. 16,
ул. Харьковская, д. 71-75,
ул. Чайковского, д. 12-18,
ул. Черепичная, д. 2,
ул. Чернышевского, д. 32,
ул. Чернышевского, д. 41,
ул. Чекистов, д. 133-135,
ул. Челюскинская, д. 15,
ул. Щепкина, д. 43,
ул. Энгельса, д. 19-21,
ул. Энгельса, д. 45,
ул. Эпроновская, д. 20,
ул. Юношеская, д. 2-4,
ул. Юрия Гагарина, д. 10
Балтийск
ул. Адмирала Н. Кузнецова, д. 2,
ул. Е. Колесникова, д. 2А,
ул. Гагарина, д. 14,
ул. Гончарова, д. 1,
ул. Зелёная, д. 1,
ул. Красной Армии, д. 10,
ул. Маяковского, д. 4/17,
ул. Московская, д. 4,
ул. Московская, д. 5,
пер. Пушкина, д. 2,
наб. Русская, д. 10,
наб. Русская, д. 15,
ул. Штурманская, д. 3,
п. Дивное, ул. Молодежная, д. 4,
п. Дивное, ул. Молодежная, д. 8
Пионерский
ул. Донская, д. 3,
ш. Калининградское, д. 1,
ул. Колесника, д. 8,
ул. Меркулова, д. 5,
ул. Рабочая, д. 12,
ул. Смолькова, д. 4,
ул. Смолькова, д. 8,
ул. Стрелецкого, д. 23,
ул. Чернышова, д. 10
Светлый
п. Кремнево, ул. Офицерская, д. 2,
п. Кремнево, ул. Солнечная, д. 5,
п. Черепаново, ул. Садовая, д. 11
Светлогорск
ул. Гагарина, д. 6,
ул. Железнодорожная, д. 19,
пр-кт Калининградский, д. 25,
пр-кт Калининградский, д. 105,
ул. Пионерская, д. 4,
ул. Преображенского, д. 4,
пгт. Приморье, ул. Артиллерийская, д. 11,
пгт. Приморье, ул. Железнодорожная, д. 3,
пгт. Донское, ул. Железнодорожная, д. 2,
пгт. Приморье, ул. Фруктовая, д. 2
Советск
ул. 9 Января, д. 6А,
ул. Александра Невского, д. 8,
ул. Александра Невского, д. 12,
ул. Александра Невского, д. 17,
ул. Бурова, д. 9,
ул. Воровского, д. 3,
ул. Гастелло, д. 24,
ул. Жилинское шоссе, д. 23,
ул. Красная, д. 7,
пер. Космонавтов, д. 4,
ул. Лермонтова, д. 12,
ул. Лесная, д. 8,
ул. Лесная, д. 10,
ул. Максима Горького, д. 4,
ул. Павлика Морозова, д. 6,
ул. Первомайская, д. 12,
ул. Первомайская, д. 23,
ул. Первомайская, д. 29,
ул. Победы, д. 17,
ул. Победы, д. 35,
ул. Речная, д. 9,
ул. Серова, д. 26,
ул. Серова, д. 32,
ул. Сплавная, д. 5,
ул. Суворова, д. 7,
ул. Тимирязева, д. 61,
ул. Тургенева, д. 4,
ул. Школьная, д. 5,
ул. Школьная, д. 9,
ул. Школьная, д. 11
Янтарный
пер. Лермонтова, д. 3,
ул. Советская, д. 28,
ул. Советская, д. 34,
ул. Советская, д. 43,
ул. Советская, д. 53,
ул. Советская, д. 86,
ул. Советская, д. 94,
п. Покровское, ул. Приморская, д. 13,
п. Покровское, пер. Энергетический, д. 10
Багратионовск
ул. 10 Февраля, д. 36,
ул. Багратиона, д. 23,
ул. Багратиона, д. 24-26,
ул. Загородная, д. 7-9,
ул. Иркутско-Пинской Дивизии, д. 10,
ул. Калининградская, д. 49,
ул. Пограничная, д. 71,
ул. Победы, д. 9,
ул. Победы, д. 20,
ул. Утина, д. 5,
ул. Утина, д. 7,
ул. Ф. Карима, д. 3,
п. Славское, ул. А. Тхоржевского, д. 13
Гвардейск
ул. Вокзальная, д. 16,
ул. Гагарина, д. 19,
ул. Замковая, д. 3,
ул. Калининградская, д. 25А,
ул. Карла Маркса, д. 12,
ул. Красноармейская, д. 67,
ул. Мира, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 3,
п. Лунино, ул. Речная, д. 29,
п. Озерки, ул. Железнодорожная, д. 2,
п. Знаменск, ул. Маяковского, д. 12,
п. Знаменск, ул. Черняховского, д. 41А,
п. Ручьи, ул. Красная, д. 12,
п. Талпаки, ул. Мира, д. 5
Гурьевск
пер. Западный, д. 7,
пер. Западный, д. 9,
ул. Заречная, д. 36,
ул. Ленина, д. 19,
ул. Луговая, д. 3,
ул. Песочная, д. 1А,
ул. Полевая, д. 2,
п. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2А,
п. Большое Исаково, пер. Пионерский, д. 1,
п. Луговое, ул. Мира, д. 5,
п. Луговое, ул. Мира, д. 7,
п. Ушаково, ул. Цветочная, д. 6,
п. Шоссейное, ул. Совхозная, д. 1,
п. Яблоневка, ул. Торговая, д. 4,
п. Яблоневка, ул. Центральная, д. 17
Зеленоградск
пер. 2-й Октябрьский, д. 6,
пер. 2-й Саратовский, д. 2,
пер. 2-й Саратовский, д. 3,
ул. Балтийская, д. 6,
ул. Железнодорожная, д. 4,
ул. Московская, д. 21,
ул. Московская, д. 52,
ул. Осипенко, д. 10,
ул. Ткаченко, д. 13,
п. Заостровье, ул. Пионерская, д. 11,
п. Куликово, д. 18,
п. Романово, ул. Офицерская, д. 12
Краснознаменск
ул. Антипенкова, д. 3,
ул. Калининградская, д. 98,
ул. Калининградская, д. 98А,
ул. Комсомольская, д. 3,
ул. Матросова, д. 14,
ул. Садовая, д. 21,
п. Толстово, д. 12
Неман
ул. Вокзальная, д. 3,
ул. Красноармейская, д. 27,
ул. Островского, д. 4,
ул. Советская, д. 43Б,
п. Ульяново, ул. Набережная, д. 18
Нестеров
ул. Ватутина, д. 10,
ул. Вокзальная, д. 4,
ул. Гвардейская, д. 17,
ул. Калинина, д. 10А,
ул. Калинина, д. 27,
ул. Октябрьская, д. 4,
ул. Черняховского, д. 58,
ул. Школьная, д. 9,
п. Фурмановка, ул. Центральная, д. 13,
п. Фурмановка, ул. Центральная, д. 15,
п. Чернышевское, ул. Озерная, д. 36,
п. Чернышевское, ул. Красноармейская, д. 24/15,
п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 4
Озёрск
ул. Школьная, д. 2А,
ул. Черняховского, д. 16
Полесск
ул. Вокзальная, д. 3,
ул. Калининградская, д. 22А,
ул. Калининградская, д. 54,
ул. Калининградская, д. 55,
ул. Комсомольская, д. 15,
ул. Почтовая, д. 11,
п. Шолохово, ул. Калининградская, д. 5
Правдинск
ул. Вокзальная, д. 1,
ул. Калинина, д. 4,
ул. Калининградская, д. 7,
ул. Кутузова, д. 43,
ул. Торговая, д. 10,
п. Железнодорожный, ул. Кирова, д. 8,
п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 56,
п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 53,
п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 70,
п. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 1,
п. Железнодорожный, ул. Пограничная, д. 5,
п. Мозырь, ул. Железнодорожная, д. 4,
п. Мозырь, ул. Цветочная, д. 1,
п. Шевченко, пер. Речной, д. 3
Славск
ул. Дальняя, д. 10,
ул. Дзержинского, д. 6,
ул. Ленина, д. 12,
ул. Пионерская, д. 10,
п. Большаково, ул. Садовая, д. 70,
п. Гастеллово, ул. Центральная, д. 80,
п. Тимирязево, ул. Мира, д. 10
Черняховск
ул. Гагарина, д. 40,
ул. Железнодорожная, д. 20,
ул. Заводская, д. 4,
ул. Калининградская, д. 23,
ул. Калинина, д. 3,
ул. К. Маркса, д. 4,
ул. Комсомольская, д. 13,
ул. Комсомольская, д. 15,
ул. Курчатова, д. 10,
ул. Курчатова, д. 11,
ул. Ленинградская, д. 16, кор. 6,
пл. Маевская, д. 12,
ул. Пионерская, д. 4,
ул. Пионерская, д. 14,
ул. Садовая, д. 24,
ул. Советская, д. 5,
ул. Тельмана, д. 13,
ул. Тельмана, д. 24А,
ул. Черняховского, д. 5А,
ул. Элеваторная, д. 10,
п. Доваторовка, ул. Мира, д. 1
Гусев
ул. Первомайская, д. 18,
ул. Суворова, д. 19,
ул. Ю. Смирнова, д. 5,
п. Маяковское, ул. Садовая, д. 3,
п. Фурманово, ул. Парковая, д. 7
Мамоново
ул. Белоусова, д. 9,
ул. Белоусова, д. 11,
ул. Белоусова, д. 13,
ул. Белоусова, д. 15
Ладушкин
ул. Первомайская, д. 1,
ул. Сосновая, д. 6
Губернатор Калининградской области поставил задачу максимально отремонтировать крыши в 2026 году.