Кому ждать ремонта крыши в 2026 году: список адресов в Калининграде и области

В Калининградской области в 2026 году на капитальный ремонт 285 крыш в многоквартирных домах планируется направить 2,3 млрд рублей. Фонд капремонта ответил на частые вопросы читателей «Клопс».

Откуда деньги на ремонт?

Средства аккумулируются на счёте регионального оператора — это так называемый общий котел. Финансовая поддержка поступит также из областного и местного бюджетов.

Как будут проходить работы в дождь?

В регионе есть примеры, когда рабочие вскрывают кровлю и оставляют, а квартиры заливает дождём. Заместитель генерального директора ФКР Сергей Сызин подчеркнул, что при планировании и проведении работ во внимание принимаются погодные условия.

«На время работ по капитальному ремонту крыш ремонтируемые участки закрываются водонепроницаемой плёнкой. Работы выполняются поэтапно, с учётом погодных условий, чтобы минимизировать риски протечек», — сообщил замгендиректора ФКР.

Что делается для того, чтобы вентиляцию не забивали строительным мусором?

Рабочие подрядных организаций нередко сбрасывают мусор в вентиляционные каналы. Из-за недостаточной воздушной тяги в домах позже отключают газ.

«Для предотвращения разрушения или засорения вентиляционных каналов в процессе ремонта крыш подрядчик обеспечивает защиту вентканалов от возможных повреждений или случайного попадания строительного мусора», — подчеркнул Сергей Сызин.

Почему стройматериалы перевозят на лифте?

Это ещё одна критическая ситуация, связанная с капремонтом крыш. В итоге лифты надолго выходят из строя, и жителям приходится подниматься пешком.

Комментируя эти опасения, замгендиректора ФКР заявил, что фонд не использует лифтовое оборудование для транспортировки строительных материалов при капитальном ремонте крыш: «Все подрядные организации проинформированы о недопустимости подобных действий. В настоящее время доставка материалов осуществляется исключительно способами, предусмотренными проектами производства работ, без использования лифтов».

Кто возместит ущерб собственникам жилья?

Комментируя опасения многих калининградцев относительно нерадивых подрядчиков, Сергей Сызин отметил, что всё застраховано.

«На период проведения работ по капитальному ремонту МКД подрядная организация в обязательном порядке заключает договор со страховой компанией об ответственности за возмещение вреда, причинённого здоровью и имуществу третьих лиц. Контроль за действиями подрядчика на объектах капитального ремонта постоянно осуществляется как курирующим инженером, так и специализированной организацией, осуществляющей строительный контроль. Кроме того, ход работ контролируют сами жители МКД», — отметил Сызин.

Если подрядчик по какой-либо причине не выполнит требования ФКР и жильцам домов будет причинён ущерб, всю ответственность перед ними несёт фонд.

Где в 2026 году будет проводиться капремонт крыш