Пенсионерка и многодетная семья: прокуратура разбирается с аварийным домом в Правдинском районе

Прокуратура Правдинского района начала проверку после публикации «Народного фронта» о возможных нарушениях прав жителей многоквартирного дома в посёлке Крылово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 января.

«В публикации сообщается, что здание представляет угрозу безопасности граждан, однако администрация муниципального округа не принимает мер к расселению многоквартирного дома. В доме проживает 88-летняя пенсионерка, а другие граждане, в том числе многодетная семья, вынуждены снимать другое жильё за свой счёт», — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит, как администрация муниципального округа исполняет требования жилищного законодательства. По итогам будет решён вопрос о принятии мер реагирования.