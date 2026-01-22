Местами возможен снег: погода в Калининградской области на пятницу

ВКонтакте

В регионе в пятницу, 23 января, будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой снег. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ночью в Калининграде и области -10...-14°C (местами до -15...-16°C), преимущественно облачно и без существенных осадков (местами возможен небольшой снег). Днём -5...-8°C, с утра до вечера — преимущественно облачно, местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно восточного направления, в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-7 м/с), в порывах до 8-10 м/с, на побережье — умеренный/свежий (3-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с», — говорится в сообщении.