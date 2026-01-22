Лучший результат за всю историю: калининградские аграрии собрали рекордное количество зерна

ВКонтакте

Аграрии Калининградской области в 2025 году собрали рекордное количество зерна. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в четверг, 22 января.

«805 тысяч тонн — такого в Калининградской области ещё никогда не было, несмотря на капризы природы, которые мы все помним. Бесконечные дожди прошлым летом доставили много проблем. Благодаря упорству наших аграриев регион вошёл в ТОП-3 федерального рейтинга Минсельхоза России. Отличный результат», — говорится в сообщении.

Власти региона намерены увеличить поддержку сельского хозяйства. В приоритете — закупка новой сельхозтехники, выращивание картофеля, помощь производителям овощей, мяса и молока и развитие животноводства.