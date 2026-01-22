В Калининграде трамваям запретили «подрезать» авто на Аллее Смелых (фото)

ВКонтакте

В Калининграде на перекрёстке Аллеи Смелых и улицы Дзержинского установили знак 2.4 «Уступи дорогу» для трамваев, выезжающих со стороны бывшего мясокомбината. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

До появления указателя на этом участке регулярно возникали споры между автомобилистами и вагоновожатыми: обе стороны считали себя правыми. Трамваи часто не уступали дорогу, ссылаясь на пункт 13.9 ПДД, дающий им преимущество. Меж тем со стороны Дзержинского висит указатель «Главная дорога».

«Будьте осторожны. Водители трамваев, приближающихся с Аллеи Смелых, даже не подумают вас пропускать», — жаловались водители.

Один из автомобилистов обратился в мэрию с просьбой урегулировать ситуацию. В итоге знак поставили, и вагоны теперь вынуждены ждать, пока проедут машины.