Если не готов голодать, надо уходить из профессии: читайте в «Стране Калининград»

Ссылка Фото: личный архив героини публикации

Ссылка Универсальный артист, которому подвластны как драматический, так и характерный жанры — история уникальная. Особенно если речь идёт об актрисе, обладающей царственной красотой и при этом владеющей даром клоунады и трагедии. Солистка Калининградского областного музыкального театра Елена Мочалова входит в эту немногочисленную обойму. Откровенно о жизни актёра - Я лет с пятнадцати ощущала себя драматической артисткой и мечтала поступить в театральный вуз, — поделилась Елена Мочалова. — Но мама сказала: «Давай ты сначала получишь конкретную профессию, а потом можешь становиться артисткой». Кстати, значительно позже я поняла, что она была права. В общем, послушалась маму и поступила в университет на факультет педагогики и методики начального обучения. И тут узнаю, что в Калининграде открылась театральная студия Валерия Бухарина. Это был знак судьбы! Я поступила в студию и полтора года совмещала две учёбы: днём — на педагогическом, а потом, до позднего вечера — в студии. О творческом пути актрисы и о чём она предупреждает своих студентов — в «Стране Калининград».

Фото: героиня публикации

Калининградка создаёт волшебные фигурки Екатерина Прокопьева из полимерной глины создает Хранителей, которые позволяют волшебству войти в нашу жизнь. Она дарит людям счастье. - Я всегда говорю, что мои существа рождаются в любви. Никогда не сажусь за работу в плохом настроении. Это важно, — рассказала калининградка. — Все образы Хранителей чудесным образом берутся из моей головы. Многие спрашивают: «А из какой это мифологии или вселенной?» Из моего, если можно так выразиться, бессознательного. К сожалению, не умею рисовать, поэтому просто запоминаю те образы, которые придумала, а потом воплощаю их в жизнь. История необычного хобби — в «Стране Калининград».

Фото: Александр Мелехов