В туалете калининградского ТЦ на Московском проспекте посетители обнаружили камеры (видео)

В мужском и женском туалете одного из торговых центров на Московском проспекте обнаружили камеры видеонаблюдения, установленные под потолком. Об этом «Клопс» рассказала одна из посетительниц.

«В мужском туалете в обзор могут попадать писсуары, а в женском через зеркало всё нараспашку, как у гинеколога в кабинете!» — возмутилась калининградка.