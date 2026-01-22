В туалете калининградского ТЦ на Московском проспекте посетители обнаружили камеры (видео)

В мужском и женском туалете одного из торговых центров на Московском проспекте обнаружили камеры видеонаблюдения, установленные под потолком. Об этом «Клопс» рассказала одна из посетительниц.
«В мужском туалете в обзор могут попадать писсуары, а в женском через зеркало всё нараспашку, как у гинеколога в кабинете!» — возмутилась калининградка.
Главный инженер торгового центра назвал камеры вынужденной мерой: «Там постоянные акты вандализма: ломают двери в кабинках, бьют стёкла и раковины. Камеры стоят в зоне умывальников для того, чтобы в обзор попадали те, кто туда входит и выходит».
Калининградский адвокат Виктор Сидоров считает, что видеокамеры в туалете — это противозаконно. «Не имеет значения, где камера висит. Это приватное пространство. Здесь люди приводят себя в порядок, могут находиться в неподобающей форме, и, естественно, запись их вида, в том числе умывания, мытья рук и прочей гигиены — незаконна», — заключил эксперт.
По словам юриста, посетители могут обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.
