В Калининграде за 4 года «Корсары» не смогли обойти «Татры» на всех парусах, а маршрут №5 оказался им не под силу

Почти за 4 года с момента появления в Калининграде трамваи «Корсар» не смогли заменить старые «Татры» и почти не используются на пятом маршруте. Об этом говорится в официальном ответе АО «Калининград-Гортранс» на запрос «Клопс».

В 2025 году вагоны обоих типов выходили на линию в равном количестве. Из-за плохого состояния путей на пятёрке «Корсары» эксплуатируют в основном на маршруте №3.

Общественники подсчитали, что старенький чешский транспорт чаще появляется на линии, нежели российская модель. Помимо этих двух модификаций, в депо «ГорТранса» имеется вагон польской фирмы Pesa, но из-за проблем с комплектующими он часто простаивает.