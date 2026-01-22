С высоты до 2,5 тыс. метров: в Калининградской области прошли парашютные учения Балтфлота

ВКонтакте

Специалисты спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота провели плановые занятия по воздушно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота в четверг, 22 января.

Военнослужащие выполняли прыжки с транспортно-боевых вертолётов Ми-8. Десантировались они с высот от 900 до 2 500 метров — как днём, так и ночью, в условиях низких температур, установившихся в регионе. Прыжки проводились на различных парашютно-десантных системах, включая управляемые «Мальва» и «Арбалет». Все участники тренировки десантировались в полной боевой экипировке — с оружием и дополнительным снаряжением, в зависимости от поставленных задач.

Десантирование выполнялось с задержкой раскрытия парашюта на необорудованную площадку в заданном районе. После приземления военнослужащие приступали к поиску условно пострадавших и отрабатывали оказание помощи в экстремальных условиях. В тренировке приняли участие более 50 человек.