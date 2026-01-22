Почти половина калининградцев не готовы на собеседовании идти на уступки в вопросе зарплаты — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Почти половина калининградцев не готовы на собеседовании идти на уступки в вопросе зарплаты. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 22 января.

«39% экономически активных калининградцев не готовы снижать свои зарплатные ожидания, если предложение работодателя окажется ниже. 19% согласны на компромисс не более чем в 5%. Таким образом, большинство горожан (58%) либо не готово к уступкам, либо допускает символическое снижение», — отмечают аналитики.

Мужчины демонстрируют чуть большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). При этом доля абсолютно непреклонных респондентов среди представителей обоих полов практически одинакова. Самыми принципиальными оказались респонденты в возрасте 35—45 лет: 44% из них не готовы снижать ожидания. Молодёжь до 24 лет более лояльна: лишь 24% не готовы снизить запросы, а 22% согласны на уступку в 10%.

Опрос проводился с 12 по 19 января.