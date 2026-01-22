В Пионерском жителей возмутила «убогая будка» в центре, которую продают ещё до открытия

ВКонтакте

В Пионерском жители возмутились ситуацией вокруг долгостроя в центре города. Что не устраивает местных и какова реакция властей, разбирался «Клопс».

Небольшое здание на пересечении улиц Комсомольской и Вокзальной, по наблюдениям горожан, стоит на бетонном основании. На этом месте когда-то росли деревья, их пришлось спилить. На днях в интернете появилось объявление о продаже объекта за 18 миллионов рублей.

«Кто-то просто решил на ровном месте заработать. Разрушить сквер, воткнуть убогую будку и загнать как коммерческую недвижимость. Если это НТО — его нужно снести и вернуть сквер. А если это капитальное строение, то пусть нарушители сами его убирают, так как строение незаконно», — пишут жители в соцсетях.

Глава администрации Пионерского Леонид Шибаев во время прямого эфира в четверг, 22 января, подтвердил, что это действительно НТО и на текущий момент его строительство не завершено. По его словам, земля под зданием в аренду не передавалась.

«Из-за большого объёма вложений срок предоставления участка составляет десять лет, договор действует до 2032 года. Пользование местом допустимо только в рамках целей, заявленных инвестором — торговли. Права могут быть переданы третьему лицу, но это не означает автоматической продажи объекта», — пояснил Шибаев.

По словам главы города, мэрия уже связалась с инвестором, изучила объявление о продаже и ведёт переговоры.

«Если была попытка ввести кого-то в заблуждение — она будет пресечена. Если же это способ привлечь соинвестора, мы готовы помочь завершить проект», — отметил Шибаев.

Ранее сообщалось, что на этом месте планируется открыть привокзальное кафе с информационно-туристическим центром. В администрации считают, что это улучшит внешний облик и функциональность этой части города.