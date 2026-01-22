ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградском канале моряки вытащили собаку из ледяной ловушки. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Лоцмейстерский катер «Фортуна» шёл по Калининградскому каналу в сторону посёлка Рыбачий на Балткосе для пополнения запасов, когда моряки заметили за бортом собаку. Пёс метался вдоль замёрзшей кромки и не мог выбраться из ледяной воды.

Команда отреагировала сразу. По данным «Росморпорта», на спасение животного ушло около 15 минут: обессилевшего пса аккуратно вытащили из воды и подняли на борт. Собаку доставили на территорию базы СНО в морском порту Калининград. Там «водолаза» отогрели и накормили. Оклемавшись, четвероногий беглец покинул базу и убежал по своим делам.