В Пионерском школу и Дом культуры оштрафовали за сугробы

В Пионерском после январских снегопадов начали массово наказывать за неубранный снег. Досталось даже муниципальным организациям, сообщил глава администрации Леонид Шибаев во время прямого эфира в четверг, 22 января.

По словам градоначальника, два протокола составили на школу, по одному — на Дом культуры «Светоч» и спортивную школу. Управляющие компании получили семь протоколов, ещё 24 материала находятся в работе.

За первое нарушение юридическим лицам грозит штраф в 50 тысяч рублей, за повторное — 100 тысяч. Должностные лица заплатят до 30 тысяч рублей.

«Если не очищены территории возле магазинов, киосков и ларьков — это тоже считается нарушением правил благоустройства», — отметил Шибаев.

Приоритет в уборке отдан центральным улицам, лестницам и спускам. Сложнее всего дело обстоит с тротуарами. Глава города подчеркнул, что все они должны быть обработаны песком.