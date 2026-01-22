В Калининградской области изменят правила получения единого пособия: что важно знать

ВКонтакте

В Калининградской области с 2026 года меняются условия назначения единого пособия семьям с детьми и беременным. Об этом «Клопс» рассказали в региональном отделении Социального фонда России.

В прошлом году выплату в регионе получали родители 64 637 детей и 1 971 беременная. Сейчас пособие назначают, если в семье на одного человека приходится не больше 19 507 рублей в месяц, при этом оценивается общий уровень нуждаемости.

С 1 января 2026-го требования ужесточились. Годовой доход каждого родителя должен быть не ниже восьми МРОТ — это 216 744 рубля. При расчёте теперь будут учитывать и деньги, полученные по больничным листам. Это правило действует в тех случаях, когда у взрослых членов семьи нет уважительных причин не работать.

Одновременно изменится список выплат, которые берут в расчёт. При назначении пособия больше не будут учитывать ежемесячные льготы жителям Курской области, потерявшим имущество первой необходимости, а также разовую помощь от работодателя при рождении или усыновлении ребёнка и оформлении опеки — если сумма не превышает необлагаемый налогом предел.

Размер пособия в 2026 году, как и раньше, будет зависеть от ситуации в семье. На ребёнка выплата может составить:

9 461 рубль — половину регионального прожиточного минимума,

14 191,5 рубля — 75%,

18 922 рубля — 100%.

Для беременных суммы будут выше — от 10 631,5 до 21 263 рублей в месяц. Размер, как отметили в Соцфонде, будет зависеть от уровня нуждаемости.