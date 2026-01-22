Парикмахер из Гусева нашла пакет с замерзающими щенками и получила поддержку со всего света, спасая малышей (видео)

ВКонтакте

Жительница Гусева нашла на льду реки Писсы пакет с новорождёнными щенками. После того как женщина опубликовала видео спасения малышей, оно набрало 10,5 миллиона просмотров, а помощь стала приходить со всего мира. Об этом «Клопс» рассказала сама Валентина Вдовченкова.

Около 11:00 31 декабря Валентина вместе с мужем решила «до нарезки салатов» прогуляться со своими собаками — дворняжкой Шанель и русской борзой Афиной. Погода стояла прекрасная, пара прохаживалась вдоль реки Писсы. Вскоре супруги услышали жалобный писк, доносящийся с водоёма. Они побежали на звук и увидели, что на кромке льда лежит шевелящийся пакет. Пока Валентина держала собак, которые тоже заинтересовались находкой, муж пошёл в лес и наломал веток — с их помощью удалось достать пакет. Из него Валентина вызволила восьмерых щенят, все с кровящими пуповинами. Женщина предполагает, что малыши могли родиться в ночь с 30 на 31 декабря, а потом от них решили избавиться. «В попытках утопить их не добросили до воды, — рассказывает собеседница «Клопс». — Довольно туго завязали пакет: если бы они не утонули, то задохнулись бы точно. Сами детишки уже успели примёрзнуть лапками ко льду, потом мы их лечили».

Валентина стала писать зоозащитникам, но те отказались забрать собак, ссылаясь на то, что за грудными щенками нужен круглосуточный уход. Тогда семья решила сама выходить животных. «Мы читали советы в интернете, люди подсказывали, как выкармливать. Их надо было каждые полтора часа кормить специальным молоком, при этом массировать животики: без этого, оказывается, они не писают, не какают. Мне пришлось взять отпуск», — Валентина работает парикмахером-колористом.

По словам женщины, нянчиться с новорождёнными щенками — всё равно что ухаживать за младенцем. Кормить малышей надо было шесть раз в день, в перерывах, шутит женщина, «удавалось чуть-чуть поспать, примерно часик». Ролик со спасением щенят, который Валентина опубликовала на своей странице в соцсетях, начал стремительно набирать популярность. Женщине писали со всего мира — из Европы, США, Южной Кореи, Австралии. Люди говорили слова поддержки, отправляли пелёнки, салфетки и корм. Валентина не просила денег, цель её поста была простой — найти щенятам хозяев. Одного из малышей уже хотят забрать в подразделение калининградского МЧС — он станет служебным псом. «Возможно, он будет работать и спасать людей», — с радостью в голосе говорит собеседница «Клопс». Всего в помёте шесть мальчиков и две девочки. Почти у всех клички в честь десертов: Марципан, Моти, Сникерс, Капучино, Павлова, Пряник. Есть щенок по кличке Мистер Биг — он заметно крупнее остальных, а также «брендовый мальчик» Гуччи. По словам Валентины, делать выводы о том, каких размеров будут щенята, ещё сложно. Они только-только научились самостоятельно принимать пищу и открыли глазки. Пока семья предполагает, что это помесь овчарки и дворняги. Звёздным малышам будут искать любящих хозяев к концу февраля. После того как они прославились в интернете, появилось много желающих стать хозяевами, но постепенно интерес стал охладевать. Валентина подумывает оставить парочку малышей себе.

Если вы хотите взять себе щенка, можете писать Валентине в Телеграме по номеру телефона +7 921 852 44 82.