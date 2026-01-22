Когда потеплеет в Калининградской области: синоптики дали осторожный прогноз

ВКонтакте

На следующей неделе в регионе вероятно потепление — как минимум до слабых морозов, а местами ненадолго может установиться температура выше нуля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в четверг, 22 января.

Как отмечают специалисты, в начале недели циклон, сформировавшийся над Средиземным морем, сместится на север и начнёт вытеснять сибирский антициклон с морозным континентальным воздухом. В область начнут поступать более тёплые воздушные массы с юга. Прогнозы ведущих метеомоделей расходятся в деталях: одни прогнозируют потепление до –1…–5, другие допускают повышение до 0…+2.

«При этом с большей вероятностью потепление не обойдётся без осадков, которые в расчётах фигурируют преимущественно в виде снега, не исключая смешанные фазы: мокрый снег, дождь, переохлажденный или ледяной дождь. Высока вероятность гололёдных явлений», — поясняют синоптики.

Уточнять прогноз пока рано: траектория циклона ещё может измениться, однако «долгожданный для многих сигнал» на ослабление морозов сохраняется — холод начнёт отступать в последние дни января, ориентировочно в 27–30 числах.

А вот на эти выходные на тепло рассчитывать не стоит: мы продолжим находиться на периферии масштабного антициклона с холодными континентальным воздухом», — говорится в сообщении.

В это время в Калининградской области усилится ветер, порывы могут достигать 10–14 м/с. Вместе с облачностью он не позволят температуре опуститься ниже –15, как это было ранее, но «теплее пребывание на улице от этого не станет»: при фактических –6…–13 по ощущениям может быть до –15…–20. Спокойные и солнечные дни, добавляют синоптики, подходят к концу.