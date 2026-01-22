Калининградка родила «королевскую двойню» в 47 лет (фото)

ВКонтакте

В Калининграде родились близнецы, ставшие четвёртым и пятым ребёнком в многодетной семье. При этом их маме Евгении 47 лет, папе Владимиру — 53, а старшему брату — 25. Подобные случаи в нашей области бывают нечасто, тем более без ЭКО, рассказал «Клопс» Сергей Мартиросян, главврач регионального перинатального центра, где у калининградки приняли роды. Имена изменены по просьбе семьи.

Ангелина и Демид появились на свет утром в среду, 21 января. Рост мальчика 46 см, вес — 2 700 г. Его сестрёнка чуть поменьше: рост 44 см, вес — 2 310 г. Оба малыша достаточно крупные для двойняшек и родились в срок, хотя и с помощью кесарева сечения. Мама и новорождённые чувствуют себя очень хорошо, они вместе в палате.

Евгения не нарадуется на своих новых сына и дочку. В семье уже трое детей, старшему сыну 25 лет, дочерям — 24 и 11. Есть даже внук. И всё-таки они с мужем в душе мечтали о маленьком. Поэтому вопрос о том, сохранять ли беременность, даже не стоял.

Почему-то я сразу мечтала о двойне, — говорит Евгения. — И так и получилось!»

Беременность проходила отлично, и роды тоже стали благополучными. Отец наблюдал за тем, как пришли в мир сын и дочка, через стекло, потом ему дали подержать их на руках.

«И на грудь их мне положили, — рассказывает мама. — Знаете, как говорят, «золотой час» — у нас всё было!» Она очень довольна тем, как их встретили в РПЦ. Её опыт родов в других городах не всегда оказывался безоблачным. А сейчас, после одиннадцатилетнего перерыва, тем более было тревожно. Но переживания не оправдались.

«Спасибо всем врачам, акушерским медсёстрам, все очень добры, отзывчивые, внимательные! — попросила передать Евгения. — Спасибо детскому отделению за бережное отношение к новой жизни, за доброту, за бесценные советы. За открытость, за безграничное тепло и отзывчивость!»

Семья переехала в Калининград в 2019 году. На Балтике собрались всей семьёй, которая теперь стала на двух человек счастливее.

«Это не рядовое событие»

Сергей Мартиросян, главный врач калининградского РПЦ, считает, что рождение двойни в 47 лет и без ЭКО — это не рядовое событие.

«Все усилия нашей демографической политики направлены на увеличение количества родов, прирост населения... — прокомментировал его «Клопс» Сергей Валерьевич. — Совершенно замечательно, что возраст не является помехой для деторождения.

Подобная совокупность факторов бывает редко. Всё-таки возраст и многоплодная беременность могут сами по себе, по отдельности (а в сочетании — тем более) затруднить беременность и роды и состояние новорождённых. Но возможности диагностики и лечения, которые имеются в настоящее время в перинатальном центре, позволяют этого избежать.

Рождение детей, осбенно со сложной беременностью, конечно, всегда огромная радость! Перинатальный центр, все наши врачи и сёстры от души поздравляют родителей!»