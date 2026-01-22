В Пионерском водителей штрафуют с помощью скрытой камеры, не замечая хаос у мэрии

ВКонтакте

В Пионерском 82 нарушителя ПДД оштрафовали при помощи скрытой камеры. Об этом рассказал глава администрации Леонид Шибаев во время прямого эфира в четверг, 22 января.

Фиксирует правонарушения комплекс «ПаркРайт С». В легковом муниципальном автомобиле без опознавательных знаков установлена камера, которая снимает неправильно припаркованные машины.

По словам главы администрации, маршрут движения паркона согласован с ГАИ. Со временем к нему добавятся другие улицы.

«Житель просил включить в маршрут переулок Комсомольский — он будет добавлен до апреля. Если у вас есть предложения по проблемным участкам, где бросают машины, особенно в выходные и праздники, — пишите. Мы готовы включать такие адреса в схему», — обратился Шибаев к горожанам.

Одна из самых сложных ситуаций с парковкой наблюдается как раз возле администрации — на Флотской, 2. Там регулярно оставляют автомобили с нарушением ПДД. В десяти метрах от здания нет ни тротуара, ни перехода: пешеходы вынуждены идти по проезжей части между машинами. «Клопс» направит властям Пионерского предложение включить этот участок Флотской в маршрут комплекса «ПаркРайт С».